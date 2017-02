P.S. dans le Pétrin.

Ségotine le 21/11/2008

Politique - 2873 lecteurs, Aucun votant Que d'émotions, que des Motions! Que d'émotions, que des Motions!



Le Parti Socialiste est en Miettes et les deux Mères Michues ainsi que le petit Mi-tronc veulent le faire marcher à la Baguette. A la baguette 'Au Brie' ou à la Baguette 'Royale'? Finalement ce n'est...

Les Ch’tis frichtis ou Chtis Free-ch’tis!

Mouchka le 10/04/2008

Divers - 4017 lecteurs, note=9 Le Nord a la Frite et la Frite du Nord. Une Année chasse l'autre, l'UNESCO vient de déclarer 2008 "...

L'Année du Rat

Bellino De le 09/02/2008

Vie Quotidienne - 4581 lecteurs, note=10 Horo-Scoop Chinois. Fume Gaston vous propose les différentes sortes de Rats qui...

Le Père Noël est en or dur!

Papanoël le 21/12/2007

Vie Quotidienne - 2013 lecteurs, note=10 On en a plein les Hottes et ça sent le Sapin! Voici ce que nos élites politiques ont demandé au Père Noël...

